EXCLUSIF LCI - Entre colère et détermination, le témoignage de Jérôme Rodrigues, le Gilet jaune blessé à Bastille

L'émotion était vive samedi sur les réseaux sociaux des Gilets jaunes quand, alors qu'il filmait en live sur Facebook, la manifestation à Bastille, Jérôme Rodrigues a été blessé au visage. Selon les premiers éléments, il semble que ce soit par l'explosion, à proximité de lui, d'une grenade de désencerclement lancée par les forces de l'ordre. Son évacuation et son hospitalisation ont suscité une vague de colère parmi les Gilets jaunes.





Ce dimanche sur LCI, encore hospitalisé, ce proche d'Eric Drouet qui est aussi une des figures du mouvement francilien des Gilets jaunes, revient sur sa blessure à l’œil et sur le contexte dans lequel cet incident est survenu place de la Bastille.









"C'est hyper douloureux, je reste dans l'attente des médecins qui doivent venir me dire ce qu'il en est. C'est mon œil droit et je crois que je suis resté sept ou huit heures au bloc. A l'origine, je suis arrivé sur la place de la Bastille pour essayer de faire en sorte que les Gilets jaunes s'en aillent, qu'ils puissent quitter la Bastille à la suite des attaques des Black Blocs envers la police et des charges des policiers. Moi, je suis un hyper pacifiste, je veux que personne ne se fasse mal, je suis allé chercher les 'petits Jaunes' pour qu'ils puissent sortir de cet enfer."