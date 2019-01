Explosion à Paris : les théories du complot circulent

CESARE BATTISTI





L'ex-militant d'extrême gauche italien Cesare Battisti, qui était en cavale depuis décembre, a été capturé en Bolivie, ont annoncé dimanche un conseiller du président brésilien et des médias brésiliens et italiens. Ancien militant d'un groupe d'extrême gauche classé comme terroriste par la justice italienne, les Prolétaires armés pour le communisme, Battisti affirme être innocent de ces meurtres et a vécu exilé au Brésil depuis 2004, après avoir passé près de 15 ans en France.