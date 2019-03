Explosion rue de Trévise à Paris : l'hypothèse d'une fuite de gaz

Le journal, qui s'appuie sur le rapport de synthèse des enquêteurs de la police judiciaire de Paris, souligne que deux canalisations de gaz alimentaient le quartier, l'une dite "basse pression", et l'autre "moyenne pression", c'est sur la première que les soupçons se portent. Une fuite aurait été localisée, sans que l'on puisse savoir où précisément à ce point de l'enquête.





L'enquête doit déterminer "l’origine et la ou les causes du sinistre" et identifier d’éventuelles "fautes"" précise le quotidien. "Il leur appartiendra de faire apparaître l’ensemble des responsabilités mais on peut d’ores et déjà s’interroger sérieusement sur les manquements imputables à GRDF", évoque Me Olivier Morice, l'avocat de quatre parties civiles cité par le journal.