Explosion rue de Trévise à Paris : les assureurs annoncent des mesures exceptionnelles

La violente explosion survenue samedi matin, et qui serait due à une fuite de gaz, a fait quatre morts et 66 blessés, selon un dernier bilan fourni mercredi. La mairie de Paris a indiqué mercredi soir que six immeubles du centre de Paris sont menacés d'effondrement à cause l'explosion, tandis que trois autres sont également inhabitables.





"Les déclarations pourront être faites par tout moyen : téléphone, internet, lettre simple etc." précise le communiqué des assureurs qui "rendent hommage aux victimes de la catastrophe" et "saluent particulièrement le courage des sapeurs-pompiers".