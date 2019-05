Expulsions : des sans-papiers "gilets noirs" occupent l'aéroport de Roissy pour dénoncer le rôle d'Air France

Les "gilets noirs" se mobilisent contre Air France. Entre 200 et 500 sans-papiers ont occupé dimanche le terminal 2F de l'aéroport de Roissy. Leur but : dénoncer "la collaboration" de la compagnie dans les expulsions.





Le collectif des Gilets noirs et celui de La Chapelle debout! ont réclamé qu'Air France "stoppe toute participation financière, matérielle, logistique ou politique" aux reconduites à la frontière. L'action entamée vers 14h00 s'est achevée environ deux heures plus tard, selon La Chapelle debout! qui entendait dénoncer "les pressions" sur le personnel d'Air France et sur les passagers qui s'opposent aux expulsions. Diakiaté, un sans-papiers qui a participé à la mobilisation, "souhaite une campagne de régularisation collective". "Nous avons aujourd'hui ciblé Air France et d'autres actions vont suivre", a-t-il ajouté, joint par téléphone par l'AFP.