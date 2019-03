Climat : lassés des pétitions et des marches, les militants d'Extinction Rebellion préparent des actions de désobéissance pour avril

La preuve d'après elle que le mouvement est " très accessible" et "très horizontal". Un accueil qui doit perdurer, et ce notamment en gardant un "principe de base" : le caractère non-violent des mobilisations. Car si ce nouveau groupe dans le paysage des associations écologistes semble le plus radical, il prône le pacifisme. "C’est le mode d’action le plus inclusif, dans lequel tout le monde se rejoint." Marie explique ainsi comment, dans les formations en désobéissance civile, la question de savoir ce qui est considéré comme violent est toujours posée. Une ligne d’attaque qui est d’autant plus nécessaire aujourd’hui selon Silvan. Il n’envie aucunement les Gilets jaunes, qui ont fait l’actualité de la semaine dernière à cause des casses du 18ème samedi de mobilisation. "Chez les Gilets jaunes on parle des actes et non plus des revendications", note-t-il. Et d’ajouter : "On est dans une forme de lutte contre un système et non contre les individus."