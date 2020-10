Face à l'épidémie, le gouvernement peut-il rendre le télétravail obligatoire ?

Si les chiffres effectifs du télétravail en France vont à l'inverse des préconisations de l'exécutif, c'est parce qu'il y a une limite à ce que l'Etat peut prescrire en la matière. Si le "Protocole national de santé et de sécurité en milieu professionnel", encore récemment remis à jour , a bien force de recommandation, il n'a pas force de loi. "On vient d'en avoir la preuve par un arrêt du Conseil d'État", explique à LCI Caroline André-Hesse, avocate en droit social au cabinet AyacheSalama. "Ce dernier a dû statuer sur la force obligatoire du protocole sanitaire, et les juges ont considéré que ce dernier n'était qu'une série de recommandations sur la mise en place des dispositifs sanitaires permettant la protection des salariés."

Des recommandations, mais pas de contraintes, donc. L'employeur reste maître de la manière dont il organise les mesures sanitaires dans son entreprise. Il décide par exemple seul des postes pour lesquels le télétravail est possible, et dans quelle mesure. Seul, ou presque, l'exécutif encourageant les partenaires sociaux à se saisir du problème, pour négocier des accords d'entreprise sur le sujet. Ce que beaucoup ont fait, d'autant plus que les salariés sont désormais très demandeurs d'une part de télétravail dans l'organisation de leurs semaines. Mais le processus est long, et ne règle pas l'urgence sanitaire.