Factuel : combien de taxes un salarié paie-t-il exactement ?

Un tract évoquant les impôts et les taxes payés par les contribuables a été partagé à plus de 42 000 fois sur Facebook. Le document affirme qu'un salarié moyen se fait "voler" environ "70%" de ses revenus par l'État. Est-ce la vérité ? Que se passe-t-il exactement ? Qui a partagé ce document ? Eléments de réponse grâce à notre rubrique "Factuel", en partenariat avec l'AFP.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.