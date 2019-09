Faillite de Thomas Cook : quelle est l'activité du voyagiste en France ?

EFFET DOMINO - Lourdement endetté, le groupe britannique Thomas Cook a annoncé sa faillite ce lundi. Cette annonce, au-delà des réservations à venir, impacte 9842 touristes français actuellement en vacances. L'incertitude demeure sur la question de la sauvegarde des emplois dans les plus de 400 agences du territoire.

Thomas Cook va mettre la clé sur la porte. Le plus ancien voyagiste du monde, créé en 1841, s'est déclaré lundi 23 septembre en faillite après avoir échoué au cours du week-end à trouver les fonds nécessaires (200 millions de livres soit 227 millions d'euros) pour sa survie. Placé en "liquidation judiciaire avec effet immédiat", le groupe britannique, à la fois tour-opérateur et compagnie aérienne, laisse sur le carreau ses quelque 600.000 clients en vacances et 22.000 salariés dans le monde.

En France, "c'est avec une grande tristesse que nous avons appris que le Groupe Thomas Cook s'est déclaré cette nuit en insolvabilité au Royaume-Uni", a déclaré la filiale française du pionnier du voyager moderne dans un communiqué diffusé depuis Paris. Avant d'ajouter : "Même si ce n'est pas sans conséquence pour la France, la situation du Groupe Thomas Cook n'entraîne cependant pas l'insolvabilité immédiate de Thomas Cook France, dont l'avenir reste conditionné à certains paramètres et différentes mesures conformément à ce que prévoit strictement la loi française dans un tel contexte."