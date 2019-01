Faire payer les grands patrons exilés fiscaux ? Pas si simple…

Pour Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives Économiques, ni la France ni aucun de ses voisins ne peut agir dans une économie mondialisée, et Emmanuel Macron se disposerait que de très peu de solutions : "Je ne sais pas comment Emmanuel Macron va faire. Il essaie de dire aux Gilets jaunes et à l’ensemble des Français qu’il va essayer de faire payer les plus riches tout en ne voulant pas rétablir un impôt sur les plus riches. Donc la voie médiane pour lui, je pense, c’est par la persuasion en essayant de convaincre les grands patrons français de rester en France, d’y déclarer leurs impôts et surtout de les payer. Mais bon courage…" Chaque année, on estime que cette pratique légale d’optimisation fiscale ferait perdre à la France entre 20 et 30 milliards d’euros.