La vidéo d'un suicide très violent diffusée sur les réseaux sociaux, l'IGPN saisie

Une enquête a, par ailleurs, été ouverte à l'IGPN. La première vidéo a été tournée dans les locaux même de la préfecture de police. Le logo est d'ailleurs bien visible, continue le quotidien. Ces images proviennent d'un téléphone portable, qui filme l'écran d'un ordinateur diffusant les images prises par ces caméras. La vidéo est accompagnée de commentaires. "Il s'est pris le poteau?" demande une première voix masculine. "Ouais, il est empalé sur le poteau", lui répond un deuxième homme. "C'est pas un montage, hein?", relance une femme.





La seconde a, elle, été tournée à l’hôpital où le malheureux a été transporté. Les images sont accompagnées des commentaires de l'homme qui les filme. "Oh misère! Oh la vache! Oh putain! Ah ! Mais quelle horreur ! Quelle horreur", glousse-t-il, avant d'ajouter en ricanant : "C'est bon, il est sauvé, du coup !"





L'AP-HP précise qu'"une enquête administrative interne va également être diligentée", afin, notamment, de "lever les doutes sur une éventuelle implication de (ses) agents".