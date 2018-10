Fanch ou Fañch ? Décision le 19 novembre pour le tilde sur le prénom d’un enfant breton

Dans cette région tant attachée à sa culture, une telle affaire interpelle. "Tout le monde en parle en basse Bretagne, il y a une incompréhension totale de la population", assure à l’AFP Bernez Rouz, président du conseil culturel de Bretagne. Ce dernier tient à rappeler que le tilde "a été utilisé couramment en français au Moyen-Âge", citant notamment un édit de Charles IX en 1567 où France est écrit "Frãce". "Il est tombé en désuétude mais n'a jamais été complètement abandonné", souligne Bernez Rouz, prenant pour exemple le mot "cañon".





Au ministère de la Justice, on explique que "l'Académie française avait été sollicitée" lors de l'écriture de la circulaire de 2014 et qu'elle a validé la liste retenue. "L'idée même d'écrire un prénom en français n'a guère de sens car un prénom ne relève pas forcément d'une certaine langue et n'a pas d'orthographe", répond Philippe Blanchet, professeur de socio-linguistique à l'Université de Rennes 2. "C'est un débat d'un autre âge", tranche le député LREM du Morbihan, Paul Molac, qui, avec une vingtaine de députés de la majorité, a demandé au ministère de revoir sa circulaire.





La région Bretagne et le département du Finistère lui ont emboité le pas, en votant des voeux à l'unanimité. La famille de Fañch est, depuis, soutenue par l'association Skoazell Vreizh (Secours Breton), qui a payé les frais de justice grâce aux dons. "On va aller jusqu'au bout, il aura son tilde", avait assuré le père de Fañch après la première décisions.