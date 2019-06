Fast-food : les mauvais élèves du tri ?

Quinze enseignes de restauration rapide ont été convoquées, ce mardi 11 juin 2019, au ministère de la Transition écologique. Le gouvernement veut qu'ils pratiquent enfin le tri sélectif de leurs déchets. Car la plupart du temps, les restes de repas, les gobelets et les serviettes finissent dans la même poubelle. Et à lui seul, le secteur de la restauration rapide génère chaque année cent quatre-vingt mille tonnes d'emballages.



