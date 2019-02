Faut-il féminiser tous les noms de métiers ?

Faut-il dire "auteure" ou "autrice", "sapeur-pompier" ou "sapeuse-pompière" ? Concernant la féminisation de certains noms de métiers, les avis divergent auprès de nos concitoyens. L'Académie française s'est penchée sur bon nombre d'entre elles et a adopté ce jeudi 28 février un texte qui tranche sur le nom au féminin de certaines professions.



