Faut-il filtrer l'eau du robinet ?

Faut-il filtrer son eau du robinet ? C'est une question que beaucoup de nos concitoyens se posent au quotidien. Sur le plan sanitaire, elle est évidemment potable. Mais certains préfèrent la purifier un peu plus. Alors, cette démarche est-elle nécessaire ? Qu'en est-il des dispositifs conçus pour filtrer l'eau de nos robinets ?



