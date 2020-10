Fermeture de Bridgestone Béthune : l'État se dit "prêt à investir" pour sauver l'emploi

L'engagement n'est pas chiffré, mais les mots sont lâchés. Dans un entretien à nos confrères de LCP, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, l'a expliqué : "Il n'y a aucun doute sur le fait que si on avait la capacité à trouver un équilibre avec Bridgestone, on mettrait de l'argent. Investir aujourd'hui pour relocaliser des productions, c'est ce que nous faisons."

Solutions les plus logiques : passer à des pneus de plus grande taille, pour les poids lourds, l'agriculture ou l'industrie, mais aussi envisager des produits plus complexes - et surtout plus chers. Ou encore modifier le cœur de l'activité, pour envisager des métiers périphériques au pneumatique, dans la logistique, le recyclage, voire tout autre chose.

Seul but avoué : garder l'usine ouverte, et "donner un avenir" à l'ensemble des salariés "qui sont aujourd'hui dans l'usine", promet la ministre. Ces derniers jours, Agnès Pannier-Runacher, le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand, et le maire de Béthune Olivier Gacquerre, se sont dits prêts à se rendre à Tokyo pour discuter avec le PDG de Bridgestone de ces options de sortie de crise. Une issue positive