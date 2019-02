Fermeture de l'usine Ford de Blanquefort : que peut faire l'État ?

Après le refus de Ford d'une offre de reprise de son usine de Blanquefort, le destin semble bien tracer pour le site et ses salariés. Une fermeture définitive semble être inévitable. Pourquoi le constructeur automobile américain souhaite-t-il fermer l'usine ? Que devrait faire l'État face à ce genre de situation ? Le gouvernement peut-il nationaliser le site pour faciliter sa transformation afin de sauver des emplois ?



