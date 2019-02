Fermeture de l'usine Ford de Blanquefort : quelles sont les raisons ?

Les salariés de Ford dans la région de Bordeaux sont dépités. Pour cause, l'usine Ford a mis genoux à terre, elle a fermé. Une situation qui porte PSA vers des sommets de profits et de créations d'emplois. Alors, quelles sont les raisons de la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort ?



