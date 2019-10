Fermeture de Michelin à La Roche-sur-Yon : 619 emplois menacés, les salariés en colère

INDUSTRIE - Michelin vacille. L'un des symboles de notre industrie a annoncé ce jeudi la fermeture de son site à La Roche-sur-Yon. Les salariés, qui sont 619 à travailler dans l'usine, se mobilisent. Sur place, la colère gronde.

Interrogé par les équipes de TF1, le DRH de Michelin France, Jean-Paul Chiocchetti, explique : "C'est le dernier site de production de pneus poids lourds en France. Ce n'est pas une mort annoncée du poids lourd en France, car Michelin continuera à en vendre. Mais en ce qui concerne la fabrication, c'est malheureusement la dernière usine." La direction va proposer "un plan d'accompagnement des salariés" de La Roche avec des mesures de préretraite et des dispositifs de mobilité interne et externe, apprend-on dans un communiqué du groupe.

La raison ? La direction de Michelin évoque une fermeture inévitable face à un marché international trop concurrentiel. Le maire de La-Roche-sur-Yon a apporté son soutien aux salariés. "On va vous faire rencontrer des entreprises pour vous écouter et être au plus près de vos souhaits", a-t-il tenté de rassurer, dénonçant toutefois la "brutalité" de l'annonce faite quelques heures plus tôt.

Direction et syndicats doivent se retrouver le mardi 15 octobre pour entamer les reclassements des salariés. "Michelin donnera à chaque salarié concerné la possibilité de rester au sein de l'entreprise en France", promet le numéro deux mondial des pneumatiques, s'engageant en outre à lancer "un projet public-privé d'envergure pour donner un nouvel avenir au site" vendéen, qui fabrique des pneus poids lourds depuis 1971.