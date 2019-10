Fermeture de Michelin à La Roche-sur-Yon : la colère des salariés

JT 20H - Michelin vacille. L'un des symboles de notre industrie a annoncé ce jeudi la fermeture de son site à La Roche-sur-Yon. Découvrez dans ce reportage les conséquences de cette annonce sur place.

La vie de centaines de salariés vendéens à Michelin a basculé ce jeudi matin. Pour la direction, la fermeture de l'usine de La Roche-sur-Yon d'ici 2021 est inévitable face à un marché international, trop concurrentiel. Le maire de cette commune a apporté son soutien aux salariés. Direction et syndicats doivent se retrouver le mardi 15 octobre pour entamer les reclassements des salariés.



