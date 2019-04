Fichage de blessés dans les hôpitaux parisiens : l'AP-HP avance désormais l'idée de "patients fictifs"

Cela fait plus de deux semaines que l'AP-HP ainsi que l'ARS d'Île de France sont mises en cause dans cette affaire qui jetait la lumière sur l'utilisation du système d'information pour le suivi des victimes (SI-VIC) dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes". Les deux organisations avaient d'abord rejeté des accusations de "fichage", puis reconnu un usage "inapproprié" de cet outil et lancé une mission d'enquête le 25 avril dernier.





Le fichier avait auparavant été utilisé à quatre reprises lors de manifestations de Gilets jaunes en novembre et décembre 2018. La mission d'enquête, chargée de "retracer les usages du SI-VIC ces dernières semaines", doit s'achever début juin, avec "un point d'étape mi-mai", a annoncé M. Crémieux.