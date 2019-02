Fin de l'Airbus A380 : les raisons et les conséquences d'un échec

INDUSTRIE - Le plus gros avion de ligne du monde ne sera plus livré en 2021, a annoncé Airbus, confronté à un carnet de commandes insuffisant. Souvent qualifié de bijou technologique et d'échec commercial, l'A380 souffrait surtout de problèmes de fiabilité, selon Yan Derocles, analyste financier du secteur pour la société d'investissement Oddo Securities.