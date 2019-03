Privilèges des élus, vote blanc, RIC... Qu'ont plébiscité les Gilets jaunes au cours de leur Vrai débat ?

En vrac, les Gilets jaunes souhaitent également la nationalisation des autoroutes amorties (5e position), la pénalisation et la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale (7e position), la suppression du CICE ou sa limitation aux petites entreprises et le remboursement des sommes perçues s'il n'y a pas de création d'emplois (8e position), renationaliser les secteurs de l'énergie (électricité, gaz et eaux) et les services (collecte des déchets) (11e position), interdiction du LBD-40 et des grenades GLI-F4 pour le maintien de l'ordre (14e position), interdiction du glyphosate (16e position), retour de la consigne des bouteilles en verre, emballages recyclables ou biodégradables (17e position).





Les propositions ont été classées d'après les synthèses effectuée par des plusieurs laboratoires de recherche, dont LERASS à Toulouse ; l’équipe du Triangle, à Lyon, rattachée au CNRS ; et l′Institut des systèmes complexes de Paris Île-de-France.