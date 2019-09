Fitness : un business en pleine forme !

JT 20H - Dans l'Hexagone, le business du fitness enregistre cinq pour cent de croissance annuelle. Et au-delà de l'augmentation des abonnements en salle, ce sont les produits protéinés qui cartonnent.

Avoir une salle de gym juste à côté de chez soi, ouverte tôt le matin ou tard le soir, c'est le résumé de la clé du succès du fitness. Ce domaine connaît actuellement une croissance qui fera rêver plus d'un entrepreneur. Certains coachs sportifs sont même devenus des stars. Et en marge des abonnements en salle, le marché des compléments alimentaires, comme certains produits protéinés, est en plein essor.



