Flaine : une station de ski très sixties

La station de ski de Flaine est l'une des plus populaires de notre pays. Elle fait aussi partie des plus controversées. Œuvre de l'architecte Marcel Breuer, elle fête ses 50 ans. À l'époque de sa création, les grands ensembles étaient à la mode. Depuis, les regards ont changé.



