Ford confirme un second rejet de l'offre de reprise pour son usine de Blanquefort

Ford avait déjà rejeté une première proposition de Punch à la mi-décembre en expliquant qu'elle ne lui paraissait pas assez solide, et affirmant qu'un plan social serait plus avantageux pour les salariés. La seconde offre de reprise, jamais détaillée, avait été annoncée par Bercy lundi dernier. Une semaine plus tard, cette annonce de rejet rend la fermeture prochaine de l'usine de Blanquefort, qui emploie près de 850 personnes, de plus en plus probable.





Le ministère de l'Economie et des Finances, qui s'était beaucoup impliqué dans le dossier, n'a pas encore officiellement réagi, mais un de ses responsables déclarait déjà jeudi dernier que "si cette décision de Ford devait être confirmée, nous exigerions de l'entreprise qu'elle prenne toute ses responsabilités sociales et financières vis-à-vis de ses salariés et du site industriel". Selon une source proche du dossier, une réunion est prévue lundi en fin d'après-midi à Bercy. Cela devrait être l'occasion de confirmer la fermeture, en l'absence de repreneur et faute d'accord de Ford, et de l'Etat, pour une solution alternative.