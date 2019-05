François Lenglet : " Il n'y a pas de fatalité au chômage, il n'y a que des obstacles à la création de l'emploi."

Le chômage a quasiment disparu dans les pays développés. La moyenne pour les 36 pays de l'OCDE est seulement de 5,2 % . Mais il subsiste encore un taux de chômage supérieur à 8 % comme le cas de la Grèce, l'Espagne, l'Italie et la France. Pourquoi certains pays font exception, dont la France ? Éléments de réponse avec notre spécialiste économie, François Lenglet.



