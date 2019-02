François Lenglet : le niveau de vie des retraités est "supérieur à celui des actifs"

Les seniors demandent s'il est possible d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Pour notre expert, une telle mesure est envisageable "à condition de trouver ailleurs, les cinq milliards d'euros que cela coûterait pour les deux années concernées, 2019 et 2020". Grâce à cela, "un retraité de l'État gagnerait en moyenne 30 euros de plus par mois, et un retraité du privé près de 20 euros".



