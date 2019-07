Fraude sociale : une facture de 7 à 9 milliards d'euros

Selon des chiffres publiés ce lundi matin par "Les Echos", le montant de la fraude aux cotisations sociales s'élèverait entre sept et neuf milliards d'euros par an. Un manque à gagner, dû au travail dissimulé et aux irrégularités comptables, qui représente 2 à 3% des cotisations totales, d'après une note de l'Acoss. Suite à une traque menée par les enquêteurs de l'Urssaf, la partie "travail dissimulé" a été revue à la hausse. L'organisme souhaite passer de 648 millions d'euros de redressement à 800 millions en trois ans. Comment compte-t-il procéder ?



