Frédéric Monchy : "Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont en colère et déterminés"

INTERVIEW - Entre 7 000 et 10 000 pompiers ont défilé hier à Paris pour demander une hausse des moyens et des effectifs. Les CRS ont repoussé les manifestants à coup de gaz lacrymogène et de canons à eau.

Au total, trois personnes ont été blessées et six autres interpellées lors de la manifestation des pompiers mardi à Paris. La préfecture de police dénonce l'irresponsabilité de certains manifestants, qui ont maintenu des actions en dépit des ordres de dispersion. Selon Frédéric Monchy, président du syndicat des sapeurs-pompiers professionnels, les manifestants ont "prévenu le ministère de l'Intérieur et surtout les employeurs, que la manifestation pouvait ne pas se terminer dans les meilleures conditions", si les réponses de ces derniers n'étaient pas à la hauteur de ce qu'attendent les sapeurs-pompiers à la fin de la manifestation parisienne.



