Frigidaire : la marque ressort du frigo

Voilà une marque qui n'a pas eu besoin des réseaux sociaux pour se faire un nom : le Frigidaire. Il était devenu tellement populaire que des générations entières ont confondu son nom avec l'objet réfrigérateur. Il n'était plus commercialisé dans l'Hexagone depuis 20 ans. Mais le géant suédois Electrolux va en sortir une série limitée pour son centenaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.