G7 : dans le camp des altermondialistes

Les anti-G7 se sont installés en pleine campagne, à Urrugne, près de Biarritz. Environ 5 000 personnes sont attendues dans le campement d'ici les prochains jours, essentiellement des Français et des Espagnols. Mais qui sont précisément ces altermondialistes ? Que veulent-ils ? Nos journalistes ont passé la journée à leurs côtés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.