Galette des rois : enquête sur la reine des desserts

La galette des rois est une gourmandise à laquelle il est possible d'échapper. Près de 94% de personnes en mangent une au moins une fois. Il s'agit d'un phénomène culinaire et d'un rendez-vous commercial pour les artisans. Des rayons des supermarchés aux grandes maisons parisiennes, il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Que vous vend-on exactement et comment s'y retrouver ?



