Gares routières : la qualité n'est pas toujours au rendez-vous

Le développement du trafic des autocars a pris une ampleur considérable dans notre pays. Le nombre de voyageurs a bondi de 30 % en 2018. La plupart des gares routières, elles, ne semblent pas avoir suivi cette croissance et ont ainsi très peu évolué. Certaines sont difficiles à localiser. D'autres sont dotées d'infrastructures, qui n'offrent pas satisfaction aux usagers.



