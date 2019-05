General Electric supprime 1 000 emplois : coup de tonnerre à Belfort

Le gouvernement et les syndicats s'y attendaient, mais le choc est rude. Le groupe General Electric va supprimer plus d'un millier de postes, principalement sur son site de Belfort. Cela représente un quart des effectifs. Alors, pour quelles raisons le site pourrait-il être sauvé ?



