General Electric supprime plus de 1000 emplois : coup de tonnerre à Belfort

Quel avenir pour eux ? S'il reconnait qu'il n'y a "pas de garantie pour éviter les licenciements secs", Bruno Le Maire a esquissé quelques pistes, valables pour "quelques dizaines de salariés" : "Certains d'entre eux [pourraient] retrouver une place dans la construction du TGV du futur". Une chose est sûre : au-delà du paiement des indemnité qui iront à chaque salarié, General Electric devra passer à la caisse après son annonce , devant payer 5 millions d'euros au titre de la revitalisation du territoire, voire plus, a appris l'AFP auprès de Bercy.





Face à ce discours, les élus locaux et les salariés ne décoléraient pas face au timing de l'annonce, soupçonnant en creux le gouvernement d'avoir demandé au géant industriel de la retenir jusqu'au lendemain des élections européennes, ce qui aurait eu pour effet de prémunir la liste de la majorité d'un écart plus lourd avec le Rassemblement national, arrivé en tête dimanche 26 mai.



