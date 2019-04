Geneviève Legay, militante blessée à Nice : "Ils m'ont donné un coup de matraque sur la tête"

Rapidement après sa blessure, Geneviève Legay et sa famille ont saisi la justice. Leur avocat a déposé plainte contre X pour "violences volontaires" et pour "subornation de témoin", ainsi que contre le préfet des Alpes-Maritimes pour "complicité de violences volontaires aggravées". Celle qui ne peut encore pas rester debout plus de quelques minutes sans craindre de perdre l’équilibre garde une amertume envers le policier responsable de ses blessures, mais pas que. "J'en veux plus à la hiérarchie, notamment au commissaire", précise-t-elle à BFMTV. "Il m'avait en ligne de mire parce que j’avais un drapeau de la paix. On ne faisait rien, La charge n’était pas justifiée", insiste-t-elle.





Le chef de l'Etat n'échappe pas à l'ire de la militante. A la suite de ces événements, Emmanuel Macron s’était exprimé, en lui souhaitant un "prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse", ce que Geneviève Legay refuse d’entendre. "Il ne sait pas ce qu’est la sagesse. Il ne représente pas du tout le peuple français", attaque-t-elle au micro de nos confrères.





Encore en convalescence pour plusieurs semaines, la septuagénaire a hâte d’être sur pied pour continuer à soutenir les gilets jaunes. "Je veux tenir une conférence de presse pour dénoncer le président Macron qui donne des leçons au peuple et le maire de Nice, Christian Estrosi. Ce sont tous des menteurs."