Le RIC ou référendum d'initiative citoyenne, une revendication de plus en plus ancrée chez les Gilets jaunes

Mais sur la place du Jeu de Paume, haut lieu de la révolution de 1789 où des députés firent le serment de ne pas se séparer tant qu'une nouvelle Constitution donnant plus de pouvoir au peuple n’était pas adoptée, ces têtes d'affiche médiatiques du mouvement ne prêchaient pas une parole isolée. Car, sur Facebook, de plus en plus de Gilets jaunes arborent à présent en guise de photo de profil le vêtement jaune fluo avec l’inscription "La France a besoin de démocratie. Exigeons le R.I.C". Dans un sondage réalisé sur le site "La France en colère", 29.000 personnes se sont prononcées pour et moins de 100 contre, selon un communiqué diffusé par Priscillia Ludosky. Signe de son importance, le fameux RIC a même son propre groupe.





Ce dernier a été créé dès le 25 novembre 2018 et compte à présent plus de 21.000 membres. Une ancienneté qui peut sembler étonnante pour ceux qui ont découvert cette thématique lors de la conférence publique. Mais qui ne l’est pas le moins du monde pour tous ceux qui avaient jeté un œil sur le réseau social américain. De fait, au fur et à mesure des semaines, a surgi dans ce mouvement - qui ne réclamait, au départ, qu’une baisse des taxes - un malaise grandissant : l’impression de ne pas être entendu. Et ce notamment face aux réponses tardives du gouvernement. Une fracture qui s’est creusée, jusqu'à exploser lors de l’allocution d’Emmanuel Macron.