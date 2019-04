Gilets jaunes : 12 musiciens verbalisés à Caen pour un concert improvisé dans la zone interdite aux manifestations

Emmanuel Constant, membre du collectif, a raconté le déroulé des faits au quotidien Ouest-France : "On s'est installé dans le centre-ville à 11h du matin, on a chanté trois chansons, à la suite de quoi sont arrivées les forces de l'ordre. On a subi trois sommations, pour nous demander de sortir de la zone 'protégée'. Nous sommes sortis de cette zone dans un premier temps, et nous sommes revenus à la lisière de cette zone, à savoir à l'Eglise Saint-Pierre. Nous avons, à ce moment-là, joué un morceau, nous avons été encerclés par les forces de l'ordre, qui nous ont interpellés. Douze personnes, et nous avons tous 135 euros à payer."





"Nous n'avons absolument pas manifesté dans la zone interdite, nous avons juste joué de la musique. Ce que nous voulons faire valoir, c'est que nous avons utilisé comme mode d'action le fait de s'exprimer en musique, justement pour ne pas faire une manifestation et pour continuer de s'exprimer librement. Apparemment, cela ne fonctionne pas", a-t-il ajouté, précisant que le collectif allait être aidé "juridiquement pour contester cette amende de 135 euros que nous ne sommes évidemment pas en mesure de payer".