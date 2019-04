Gilets jaunes : 27.900 manifestants pour le 23e samedi de mobilisation

PARIS : LE POINT A 15 HEURES





Le cortège se rapproche de République. Plusieurs personnes semblent avoir été blessées. Du mobilier urbain a été cassé, un magasin pillé et les forces de l’ordre ont chargé à plusieurs reprises les manifestants, utilisant des grenades de désencerclement et des lacrymos.

Au total, à 15 heures, la préfecture de police a procédé à 137 interpellations, 110 personnes ont été placées en garde à vue.

Niveau sécurité, de nombreux contrôles continuent de se dérouler aux abords de la capitale. Sur les Champs-Elysées, les blindés et les canons à eau se tiennent prêt. Les manifestations sont interdites sur cette avenue.

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, devait être reçu par Emmanuel Macron à l’Elysée ce midi.

Le trafic RATP reste perturbé sur les lignes de métros et de RER. Pas moins de six lignes ont un trafic partiellement interrompu et six autres ne marquent pas l’arrêt à toutes les stations.