Gilets jaunes : 3200 manifestants, rassemblements sauvages à Paris, tensions à Amiens pour un "28e acte"

A l'appel de plusieurs figures du mouvement, dont Eric Drouet, des Gilets jaunes ont refusé de se rendre dans la seule manifestation déclarée, à savoir celle de Sophie Tissier, qui partait du cimetière du Père Lachaise pour aller en direction du Sacré Cœur. A la place, était organisé sur Facebook un "ultimatum 3" qui proposait de donner le lieu de rencontre au dernier moment. C'est finalement l'avenue de la Grande armée qui a été choisie à 10h30 ce matin.





Une stratégie déplorée par Didier Lallement, le préfet de police, qui avait prévenu dès le matin qu'une "réaction ferme" serait donnée en cas de débordements. Selon plusieurs journalistes, de nombreuses interpellations ont donc eu lieu sur cette avenue qui sépare les 16ᵉ et 17ᵉ arrondissements parisiens. D'après une publication sur Facebook, Philippe de Veulle, avocat et créateur de la page "Gilets jaunes et robes noires", a été arrêté.