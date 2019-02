Gilets jaunes : 55% des Français souhaitent la fin du mouvement

Les Gilets jaunes continuent inlassablement de battre le pavé chaque samedi. Mais alors que le nombre de manifestants diminue un peu plus à chaque acte, une majorité de Français estiment que le mouvement devrait cesser. D’après un sondage Odoxa publié ce lundi, ils sont 55% à être de cet avis. Il y a un mois, 51% des Français souhaitaient voir la contestation perdurer. Un chiffre qui montait à 66% lors des prémices de la grogne en novembre dernier.





Toujours selon le baromètre Odoxa pour France Inter, l'Express et la Presse Régionale, plus de 9 sympathisants LREM sur 10 souhaitent la fin du mouvement. Chez Les Républicains, 66% des sondés sont du même avis. Quant aux sympathisants socialistes, ils sont 58% à vouloir l’arrêt de la mobilisation. A l’inverse, une grande majorité de proches de la France insoumise (74%) et du Rassemblement national (67%) souhaitent que les Gilets jaunes continuent les manifestations.