Gilets jaunes : 7000 manifestants en France selon l'Intérieur, des heurts à Toulouse

Comme pour l'acte 30, où Montpellier avait été choisie comme ville de rassemblement, un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux pour faire de Toulouse la "capitale" nationale du mouvement. Mais le cortège a été dispersé par les forces de l'ordre quelques minutes après son départ. Dix-sept personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles notamment, a indiqué la préfecture, précisant que deux manifestants avaient été blessés.





Plus d'un millier de personnes - "plusieurs centaines" selon la préfecture - se sont mises en marche au cri des slogans habituels anti-Macron, mais la tension est rapidement montée quand, selon plusieurs Gilets jaunes, les forces de l'ordre les ont chargés pour confisquer les banderoles. Comme à l'accoutumée depuis plusieurs semaines, la place du Capitole, où

devait être retransmise dans la soirée sur écran géant la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et l'ASM Clermont Auvergne, était interdite aux manifestations.





"On avançait joyeusement, on chantait, et d'un coup des dizaines de policiers se sont rués sur nous, arrachant les banderoles et matraquant les manifestants en tête du cortège", a raconté Bastien, un manifestant, à l'AFP. Le cortège s'est rapidement dispersé sous un épais nuage de gaz lacrymogène, et des heurts ont eu lieu tout au long de l'après-midi entre des manifestants, scindés en petits groupes, et les forces de l'ordre, qui ont massivement eu recours au canon à eau et aux gaz lacrymogènes.