Gilets jaunes : après le front commun samedi dernier, un "acte 13" en ordre dispersé ce 9 février

"La particularité de cette journée est un retour au principe de non-déclaration des manifestations", confirme ainsi la préfecture de police de Paris qui dénombre quand même une manifestation et 3 rassemblements déclarés. Un dispositif de sécurisation conséquent a donc une nouvelle fois été mis en place avec des unités de forces mobiles et 33 détachements d'action rapide "destinés à intervenir et interpeller sans délai en cas d'exaction", précise la préfecture qui a une nouvelle fois mobilisé 4 véhicules blindés.





Le secteur de bas des Champs-Elysées - notamment autour de l'Elysée et de la place Beauvau - sera interdit à la circulation et à tout rassemblement. La présence policière sera également renforcée autour de l'Assemblée nationale, du Sénat, Matignon et de nombreux ministères.