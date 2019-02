Gilets jaunes à Clermont-Ferrand : une ville à l'arrêt

Les Gilets jaunes ont effectué ce samedi 23 février 2019 leur 15e journée d'action de mobilisation. Selon le ministre de l'Intérieur, ils étaient 46 000 contre 41 000 le samedi précédent. Le principal point de rendez-vous choisi par le mouvement avait été Clermont-Ferrand. Une ville qui s'est barricadé et qui a connu quelques échaufourrées dans la fin de cette journée.



