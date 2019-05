Lyon, Nantes ou Toulouse : un "acte 26 " en région ce samedi, à quoi faut-il s'attendre ?

Pour redonner de l'énergie aux troupes, les Gilets jaunes demandent donc un "acte 26 massif". Notamment sur la page "Cerveaux non disponibles", qui propose de "vivre la mobilisation via des contenus indépendants et alternatifs". "La faible mobilisation du samedi est perçue comme la preuve que c'est fini, enfin ! Sauf que non, loin de là", écrivent les créateurs de la page. Ajoutant que le meilleur argument est donc de se rassembler "massivement dans les rues (...) pour préparer la suite d'un mouvement qui n'en finit pas de rebondir et de se renouveler." Mais pas à Paris. C'est donc essentiellement à Nantes, Toulouse et Lyon, que les cortèges défileront ce samedi.