Gilets jaunes à Montpellier : 135 vigiles pour assurer la sécurité des commerces

A Montpellier, les vigiles financés par la Chambre de commerce se préparent à faire face au quatorzième samedi de manifestation des gilets jaunes. Ils sont près de 135 à avoir été engagés pour rassurer les clients et les commerçants en ce dernier jour des soldes. Ceux-ci restent cependant dubitatifs face à cette mesure qu'ils jugent peu efficace.



