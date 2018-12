Gilets jaunes : à quoi faut-il s'attendre le samedi 15 décembre ?

Division chez les Gilets jaunes. Au lendemain des annonces du président de la République Emmanuel Macron, l'unité entre les manifestants s'effrite, à quatre jours d'un probable nouveau samedi de manifestation. Lundi soir, l'allocution du chef de l'État, destinée à déminer une crise qui dure depuis quatre semaines, n'a pas fait l'unanimité. Si certaines de ces mesures sociales ont été jugées insuffisantes par des protestataires pour arrêter leur mobilisation, d'autres ont été saluées comme une "avancée" par les modérés qui prennent leurs distances.





Figure des "Gilets jaunes libres", Jacline Mouraud a ainsi appelé sur LCI, mardi 11 décembre, à "transformer le mouvement en autre chose". La porte-parole souhaite désormais "avancer dans les négociations". "On est à l'heure où il faut sortir intelligemment du mouvement. Ça commence en fait. Le mouvement, c'était le constat. Maintenant, les débats commencent. Dans les négociations qu'on peut avoir, la porte est ouverte. Il faut y aller !", a-t-elle expliqué. "On peut justement sorti grandi et proposer autre chose. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient fermés à tout le reste." Une démarche soutenue par plusieurs politiques, dont Éric Woerth, qui a estimé que "le temps des manifestations est passé."