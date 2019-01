Gilets jaunes : à quoi s'attendre samedi 5 janvier ?

Fait inédit : le huitième "acte" devrait se prolonger le dimanche 6 janvier. Une mobilisation exclusivement féminine est organisée dans la capitale dès 11H, avec un lieu donné dans la matinée. Son but est de provoquer une "action coup de poing" afin de ne "pas rester dans le silence". Sur les groupes de Gilets jaunes, cette idée était débattue depuis plusieurs semaines, et ce notamment pour "lutter contre les violences policières". Aux yeux de certaines Gilets jaunes - pas toujours suivies - l’image de CRS frappant les femmes pourraient ainsi d’avantage choquer l’opinion publique. Et serviraient à redorer l’image du mouvement.





L'événement récolte 1800 participants, c’est plus que tous les autres, et 12.000 intéressés. Et, malgré les appels à "rester uni" et ne pas multiplier les événements, il a été partagé par Maxime Nicolle, Priscillia Ludosky et Eric Drouet.