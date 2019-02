Gilets jaunes à Toulouse : une enquête ouverte après la fuite d'une vidéo embarrassante pour la police

Selon la préfecture, la scène des "policiers attaqués" a provoqué "l'émoi des personnes visionnant en direct ces images, se traduisant par des commentaires spontanés". Notamment car Toulouse constitue avec Bordeaux l'un des bastions du mouvement des Gilets jaunes depuis son lancement le 17 novembre. Les manifestations sont en effet régulièrement marquées par des échauffourées entre forces de l'ordre et fauteurs de troubles, et par d'importantes dégradations dans le centre de la Ville rose.





"La DDSP a immédiatement ouvert une enquête administrative pour violation du secret professionnel et recel, afin que toute la lumière soit faite sur ces faits", a ajouté la préfecture. L'enquête a été ouverte par la Direction départementale de la sécurité publique de Haute-Garonne, qui a confirmé une "captation illégale d'images et de sons" au sein du Centre de commandement et d'information de Toulouse le 12 janvier, a indiqué vendredi la Préfecture dans un communiqué.